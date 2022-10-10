Дочка и сын резвятся с папой: Нюша похвасталась семейной идиллией с мужем (видео)

Не так давно Нюша перестала скрывать лицо сына Саффрона, которому почти 10 месяцев. Она ему уделяет большую часть времени, но не забывает и про дочку. На этот раз певица похвасталась семейной идиллией.

Она засняла супруга, который держал рукой малыша, а на спине у него сидела дочка. Сивов похвастался, что может еще пару детей взять на руки. К слову, от первого брака у него есть два сына.

«Вот что значит многодетный папа! Сейчас приедут еще два. Сыночек!» – сказала звезда.

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