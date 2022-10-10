Дочка и сын резвятся с папой: Нюша похвасталась семейной идиллией с мужем (видео)

Нюша является известной исполнительницей. Она уже давно строит карьеру на сцене. Певица не раз выпускала треки, которые становились хитами. Однако теперь многие жалуются, что она давно не радовала их своим творчеством. Артистка просит фанатов потерпеть, так как пока она наслаждается материнством.
Теперь Нюша живет на две страны. Она предпочитает находиться в Дубае, где снимает квартиру. Певица приезжает в Россию, чтобы давать концерты. Недавно она выступила с Егором Кридом, а также успела дать интервью, в котором призналась, что пережила измену в прошлом году. При этом артистка дала понять, что простила мужа.
Не так давно Нюша перестала скрывать лицо сына Саффрона, которому почти 10 месяцев. Она ему уделяет большую часть времени, но не забывает и про дочку. На этот раз певица похвасталась семейной идиллией.
Она засняла супруга, который держал рукой малыша, а на спине у него сидела дочка. Сивов похвастался, что может еще пару детей взять на руки. К слову, от первого брака у него есть два сына.
«Вот что значит многодетный папа! Сейчас приедут еще два. Сыночек!» – сказала звезда.
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Поклонники восхитились тем, какой у Нюши возлюбленный. Многие отметили, что не все отцы так тепло относятся к детям и играют с ними.
«Вы сильная, раз смогли его простить», «Папа он хороший», «Ну просто классно, когда отцы такие», «Счастливые дети», «Сынок такой милый», «Саффрон просто прелесть», «Чудесный папа», — стали писать пользователи Сети.
Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети