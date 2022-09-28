Дочка Аллы приходила! Кристина Орбакайте до последнего навещала Бориса Моисеева

Причиной смерти Бориса Моисеева стал третий инсульт. В последние дни артист был уже плох. Он давно тяжело болел, плохо передвигался и почти не мог говорить. Рядом с ним была сиделка.

Певца также часто проведывал его арт-директор Сергей Горох. Сам Борис Моисеев почти не общался с прессой, избегал публичности. И можно сказать, вел затворнический образ жизни.

Помогать близкому другу семьи старалась Алла Пугачева. Почти все звездные коллеги со временем забыли Моисеева. Рядом остались только те, кто был ему особенно близок.

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Так певца навещала и дочка Примадонны. Кристина Орбакайте была частым гостем в доме Бориса Михайловича. Об этом говорят и его соседи. Певица старого друга семьи не бросала, всегда справлялась о его здоровье и самочувствии, пишет MK.ru.