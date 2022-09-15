«Дочери за него было стыдно»: Фриске рассказал, как Шепелев гадил бабушке в цветы в Италии

Как отметил телеведущий, дочка потом ему сказала, что ей было стыдно за него. «Он такая мразь. Лишь бы человеку нагадить», — сказал Владимир Фриске.

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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.