«Дочери за него было стыдно»: Фриске рассказал, как Шепелев гадил бабушке в цветы в Италии

Отец певицы Жанны Фриске Владимир в беседе с Аленой Жигаловой заявил, что телеведущий Дмитрий Шепелев — подлый человек.
«Это просто Плохиш. Подлый, низкий, трусливый, жадный. Ни разу за Жанну в ресторане не заплатил. Они поехали в Италию. У бабушки жили. И не сошлись в цене. Она сказала: «Ищите другую квартиру». Так он ночью во все цветы нагадил бабушке».
Как отметил телеведущий, дочка потом ему сказала, что ей было стыдно за него. «Он такая мразь. Лишь бы человеку нагадить», — сказал Владимир Фриске.
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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.