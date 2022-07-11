Дочери Шукшина требуют от Бабкиной 600 тысяч рублей через суд

Дочери Василия Шукшина — Екатерина и Ольга — подали заявление в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня».

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Наследницы писателя полагают, что заведение нарушило их авторские права, прокатывая спектакль «Калина красная» по мотивам повести Василия Макаровича.

Как пишет КП, у театра еще несколько месяцев назад закончилась лицензия на постановку, однако артисты «Русской песни» продолжают с ним выходить на сцену.

В общей сложности сестры Шукшины требуют от театра 600 тысяч рублей. Екатерина просит 243 206 рублей, а Ольга больше — 364 809 рублей.

Любопытно, что в этой постановке играет «заочницу» Любу средняя дочь Шукшина, Мария, и у нее к театру претензий нет.

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