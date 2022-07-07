Дочери Шукшина обратились с иском к театру «Русская песня» Бабкиной

Дочери писателя и актера Василия Шукшина Ольга и Екатерина обратились в суд с иском к театру певицы Надежды Бабкиной «Русская песня». Причина в постановке «Калина красная», в которой в данном театре играет их сестра Мария Шукшина.

Как считают Ольга и Екатерина, у «Русской песни» закончилась лицензия на данную постановку, поэтому дальнейшую работу необходимо было согласовать с ними, чего сделано не было.

Ольга и Екатерина хотят получить с театра «Русская песня» 600 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Любопытно, что суммы, которые они хотят получить, разные. Ольга требует 364 тысячи рублей, а Екатерина – 243, сообщает ФАН.

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Напомним, что ближайшее заседание по этому делу состоится 30 августа. Рассматривать обращение дочерей режиссера будет Басманный суд Москвы.

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