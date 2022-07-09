Дочь Заворотнюк пожаловалась на «дорогущих» врачей

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась. С какими проблемами ей пришлось столкнуться при лечении коронавируса. Как выяснилось, девушке долго пришлось восстанавливать обоняние.

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«Из-за ковида у меня случилась полная потеря обоняния. Я была у пяти врачей и никто не понимал, что со мной, не могли поставить диагноз. Страшно болеть, когда ходишь к дорогущим врачам столицы, а они сами не знают, от чего тебя лечат», - рассказала Анна в соцсетях.

Недавно Анна вернулась из Турции, там она отдыхала в компании друзей.

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