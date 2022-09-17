Дочь Юлии Пересильд затравили в школе из-за родителей

У актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя есть старшая дочь Анна. Девочка с детства решила пойти по стопам родителей и снимается в кино.
Девочка появилась в девятилетнем возрасте в фантастическом фильме «Черновик». А недавно ей досталась одна из главных ролей в картине «Тибра».
В школе Анну травят за первые шаги в кино. Одноклассники считают, что ее снимают только из-за звездных родителей.
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«Когда я в первый раз подобное услышала, то плакала, было обидно. Я ведь проходила пробы, съемки были сложными», — цитирует ее «Антенна».