Дочь Юлии Пересильд затравили в школе из-за родителей

У актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя есть старшая дочь Анна. Девочка с детства решила пойти по стопам родителей и снимается в кино.

Девочка появилась в девятилетнем возрасте в фантастическом фильме «Черновик». А недавно ей досталась одна из главных ролей в картине «Тибра».

В школе Анну травят за первые шаги в кино. Одноклассники считают, что ее снимают только из-за звездных родителей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».