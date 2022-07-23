Дочь Валентина Юдашкина сообщила о сложностях со здоровьем

Арт-директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина недавно стала многодетной мамой. Наследница именитого дизайнера родила дочь, которой дали необычное двойное имя Агата Ариелла.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Если первые две беременности протекали без сложностей, то третья далась звездной наследнице непросто. По словам Галины, плохое самочувствие мешало ей вести привычный образ жизни. Она в буквальном смысле не могла ходить.

«Токсикоз в эту беременность был жуткий. Я даже не могла зайти на кухню, мутило от всего и ничего не помогало до четырех месяцев. Когда прошел сильный токсикоз, я начала ходить каждый день по 5-7 км. Мне повезло, что первый триместр у меня попал на зимний период в Гонконге», — поделилась бизнесвумен.

Ранее Галина Юдашкина в белом платье предстала на руках с новорожденной дочерью.

Напомним, Галина Юдашкина несколько лет счастлива в браке с мужем Петром Максаковым. Пара воспитывает двоих сыновей — 6-летнего Анатолия и 4-летнего Аркадия.