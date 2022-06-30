Дочь Успенской ответила на слухи о романе с Басковым

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина прокомментировала слухи о романе с Николаем Басковым. Новости об отношениях с известным певцом появляются в интернете периодически.

«Хочу состояться как творческая единица. Я сейчас одна, потому что я пережила очень сложный этап своей жизни, мне надо встать на ноги, обрести себя, полностью окрепнуть — только тогда я смогу начать отношения», — подчеркнула Плаксина Woman.ru.

При этом девушка отметила, что у нее нет проблем с противоположным полом.

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