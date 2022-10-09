Дочь умерла: Киркоров рассказал Кудрявцевой о своей трагедии

У Бедроса Киркорова умерла дочь Ксения почти сразу после рождения. Его жена Людмила решилась родить ребенка после 40 лет, риск был высок, но они оба пошли на это, поскольку очень хотели детей. Увы, но легкие малышки так и не раскрылись, она умерла.

«Мы очень переживали. Очень хотели ребенка. Я видел дочку в инкубаторе. Я, было, хотел сопротивляться, думал назвать дочку именем своей мамы - София. В нашей семье так принято, но мы нарушили эту традицию. Может, нас за это жизнь и наказала», - рассказал Бедрос Киркоров.

Филипп Киркоров ранее высказывался об этой трагедии, он считает, что отец слишком поздно сообщил ему о появлении сестры, и ее можно было спасти, если бы мачеху транспортировали в Москву. Но она предпочла рожать в маленьком городке, где дочь спасти не удалось.