Дочь Тутберидзе прервала молчание о своем переходе в сборную США и тайном замужестве

На фоне слухов о смене спортивного «гражданства» единственная дочь Этери Тутберидзе, 19-летняя фигуристка Диана Дэвис выступила с заявлением. Спортсменка объяснила свой отъезд в США вместе с партнером Глебом Смолкиным.

«Во всем мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведенными правилами», - пояснила Дэвис. И подчеркнула: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезонна контрольных прокатах».

Коснулась Дэвис и своего тайного замужества со Смолкиным, о котором накануне сообщили в прессе.

«Что касается личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность», - коротко пояснила фигуристка.

Напомним, Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду и в прошедшем сезоне дебютировали во взрослом катании. Они выступили на Олимпиаде в Пекине, где заняли 14 место.

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