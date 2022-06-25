Дочь Толкалиной шокировала публику самодельным аксессуаром на голову огромного размера

21-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Михалкова-Кончаловского Мария делает успехи в рукоделии. После неудачной попытки сшить платье звездная дочь вновь взяла в руки иголку с ниткой, воплотив в жизнь аксессуар на голову невероятной красоты и объема.

Художница своими руками сделала шляпу в виде огромной алой розы. Мария украсила ее белой бусиной, добавленной в центр цветка. Результат звездная дочь показала в своем телеграм, а заодно объяснила, с какой целью решилась на создание шедевра.

«Я делаю костюмы для показа Fashion Show MHPI Horse’s & Rose’s. Как вам?» — написала Мария под фото.

Публика молниеносно отреагировала на вопрос, отметив, что, когда смотришь на шляпу создается «страстное настроение».