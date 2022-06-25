Дочь-стройняшка Анастасии Заворотнюк превратилась в «пышку» после отдыха в Турции

Дочь-модель борющейся с онкологией актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, чьи формы всегда приковывали к себе восхищенные взгляды, пожаловалась на проблемы с весом.

По возвращении с отдыха в Турции Заворотнюк-младшая встала на весы и ахнула: девушка поправилась на 10 килограммов. Анна говорит, что для нее эти изменения прошли незаметно.

«Мне все говорят, что так лучше. Не знаю, если честно, успокаивают ли они меня. А как набрала? Я просто очень хорошо ем. Первое, второе, третье и компот. Вот и весь секрет», — поделилась звездная дочь с подписчиками своего блога.

Ранее Анна опубликовала пикантный снимок, неожиданно засветив татуировку в интимном месте. До этого дочь «прекрасной няни» впервые показала своего бойфренда.

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