Дочь Серова пообещала загрызть молодую любовницу отца, если та его обидит

Недавно Александр Серов появился на публике в сопровождении солистки Большого театра, которая младше его на 26 лет. Единственная дочь 71-летнего артиста Мишель не отрицает, что Ксения Дежнева и есть новая любовница отца.

Девушка спокойно относится к новому роману родителя, однако пообещала самые жесткие меры по отношению к молоденькой возлюбленной отца, если та решит его обидеть.

«Мне кажется, что я сразу ее загрызу... Ну как, это ж мой папа, я его в обиду не дам», — заявила Серова.

29-летняя Мишель отметила, что не удивлена новым женщинам в жизни родителя, которые гораздо младше его. По ее словам, Александр всегда испытывал страсть к молодым и красивым девушкам.

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Ранее Мишель Серова получила профессиональное музыкальное образование. Девушка пошла по стопам отца, хотя в юности мечтала стать журналистом.

Источник: «СтарХит»