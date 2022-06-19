«Дочь похожа на маму, сын на папу»: поклонники обсуждают подросших Лизу и Гарри Галкиных на новом фото

Максим Галкин впервые после переезда в Израиль показал детей от Аллы Пугачевой, восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Сделал он это в качестве исключения, повод был хороший – день рождения. И со снимка на подписчиков в Сети смотрят уже не два забавных малыша, от которых все падали в умилении.