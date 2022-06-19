«Дочь похожа на маму, сын на папу»: поклонники обсуждают подросших Лизу и Гарри Галкиных на новом фото

Максим Галкин впервые после переезда в Израиль показал детей от Аллы Пугачевой, восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Сделал он это в качестве исключения, повод был хороший – день рождения. И со снимка на подписчиков в Сети смотрят уже не два забавных малыша, от которых все падали в умилении.
Максим Галкин показал подросших Гарри и Лизу. Фото: соцсети
Теперь это повзрослевшие мальчик и девочка, школьники, которым, к слову, в новом учебном году идти уже в третий класс. Они все больше становятся похожи на своих родителей.
«Как детки подросли!», Детки подросли, загорелые такие», «Классно дочь похожа на маму, сын на папу», «Счастливые дети», «Наконец показали деток, мы по ним скучаем», «Боже, дочка копия Аллы, сын - копия Максима», «Детки так подросли, красотули», «Все веселые и симпатичные, ну и особенно Лизочкина улыбочка и ее милое очарование вызывают восторг», - комментируют фолловеры.