Дочь певицы Глюк'ozы в очередной раз заставила о себе говорить

Певица Глюк'ozа посетила громкую премьеру, и не одна – с ней были две ее дочери, Лида и Вера. Окружающие были ошеломлены тем, как они выглядят, их тут же прозвали «трио в черном», потому что на всех троих были эффектные черные наряды.

Но, пожалуй, основное внимание было приковано к 15-летней Лидии: она появилась на красной дорожке в очень элегантном и женственном платье. Позднее Наталья Ионова раскрыла секрет этого платья: оказывается, оно винтажное, с маминого плеча, Наталья носила его больше 10 лет назад.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».