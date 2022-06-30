Дочь Пьера Нарцисса решила забыть о былых разногласиях с отцом

Несмотря на то, что Пьер Нарцисс давно развелся с Валерией Калачевой, между ними сохранились добрые отношения. Валерия называет бывшего мужа «добрым и харизматичным» человеком.

Дочь певца Каролина-Кристель присутствовала на церемонии прощания в Москве. Девушка пообещала забыть о былых разногласиях с отцом.

«Я запомнила папу добрым позитивным человеком. Он был для меня примером позитива. Запомню его в самом лучшем свете, потому что это мой отец, я его очень люблю. Если у нас были какие-то разногласия, то я их забыла. У всех бывают разногласия».

Каролина-Кристель рассказала, что они с папой проводили много времени вместе, а когда он был в отъездах — постоянно разговаривали по телефону. Отец даже давал ей советы при выборе одежды — у них были похожие вкусы.

И бывшая жена до конца оставалась самым близким для Пьера человеком. Он даже оформил на Валерию недвижимость:

«Конечно, общались. Поэтому он приобрел квартиру именно через дорогу 2,5 метра. И спрашивал, что надеть на выступление, полетишь ли ты со мной на гастроли, там такая-то музыкальная премия, ты со мной пойдешь и так далее», — рассказала Валерия Телеканалу «360».

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