Дочь Навки от Пескова в платье из «вареного» денима и с толстой косой сыграла «Одинокого пастуха» на рояле

Прославленная фигуристка Татьяна Навка гордится талантами своей младшей дочери, появившейся на свет во втором браке фигуристки.
Надежда Пескова занимается фигурным катанием, музыкой и учит иностранные языки. Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков считают, что их дочь должна уметь делать все.
Даже летом занятия не прекращаются. В микроблоге Татьяна Навка показала, как ее дочь вместе с педагогом в четыре руки играет на рояле.
Надя очень серьезна и сосредоточена. Девочка облачена в платье из «вареного» денима, а ее волосы собраны и заплетены в толстую косу.
«Музыкальная минутка от Надежды Песковой. Узнали?» - поинтересовалась у своей аудитории Татьяна Навка.
Разумеется, все узнали талантливое произведение известного итальянского композитора Эннио Морриконе «Одинокий пастух».
«Браво! Восхищаюсь!», «Прекрасная Надежда, красавица, талантлива во всем, трудяга! «Мамино сокровище», «Умничка! Молодец! Ребенок разносторонне развивается: и спорт, и языки, и музыка, и литература. Родители молодцы!» - восхитились Надей в Сети.
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Напомним, Надя Пескова появилась на свет за год до свадьбы Навки и Пескова. 21 августа этого года наследнице известной пары исполнится восемь лет.