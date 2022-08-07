Дочь Навки от Пескова в платье из «вареного» денима и с толстой косой сыграла «Одинокого пастуха» на рояле

Прославленная фигуристка Татьяна Навка гордится талантами своей младшей дочери, появившейся на свет во втором браке фигуристки.

Надежда Пескова занимается фигурным катанием, музыкой и учит иностранные языки. Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков считают, что их дочь должна уметь делать все.

Даже летом занятия не прекращаются. В микроблоге Татьяна Навка показала, как ее дочь вместе с педагогом в четыре руки играет на рояле.