Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева вышла замуж

Избранником 28-летней Дарьи Авратинской стал звезда фильма «Горько!» и экс-возлюбленный Полины Максимовой Егор Корешков.
Ирина Апексимова

Ирина Апексимова. Фото: Global Look Press

Дочь актрисы и режиссера Ирины Апексимовой и звезды сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева, 28-летняя Дарья Авратинская вышла замуж.

Избранником наследницы известных родителей стал актер Егор Корешков, звезда фильма «Горько!», который ранее встречался с Полиной Максимовой.

Дарья Авратинская на днях поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела два обручальных кольца, таким образом сообщим об изменении своего матримониального статуса.

Сейчас молодожены отдыхают на море. Кадром из отпуска Дарья Авратинская поделилась в микроблоге, под фото объявив, что у нее теперь есть личный фотограф.

«Муж сфотал», - подписала один из кадров в микроблоге Дарья Авратинская.

Дарья Авратинская и Егор Корешков. Фото: Global Look Press

Напомним, Дарья Авратинская и Егор Корешков стали вместе выходить в свет вскоре после того, как молодой человек расстался с возлюбленной Полиной Максимовой.

 

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