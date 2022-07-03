Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева вышла замуж

Дочь актрисы и режиссера Ирины Апексимовой и звезды сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева, 28-летняя Дарья Авратинская вышла замуж.
Избранником наследницы известных родителей стал актер Егор Корешков, звезда фильма «Горько!», который ранее встречался с Полиной Максимовой.
Дарья Авратинская на днях поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела два обручальных кольца, таким образом сообщим об изменении своего матримониального статуса.
Сейчас молодожены отдыхают на море. Кадром из отпуска Дарья Авратинская поделилась в микроблоге, под фото объявив, что у нее теперь есть личный фотограф.
«Муж сфотал», - подписала один из кадров в микроблоге Дарья Авратинская.
Дарья Авратинская и Егор Корешков. Фото: Global Look Press
Напомним, Дарья Авратинская и Егор Корешков стали вместе выходить в свет вскоре после того, как молодой человек расстался с возлюбленной Полиной Максимовой.
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