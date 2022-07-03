Дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева вышла замуж

Дочь актрисы и режиссера Ирины Апексимовой и звезды сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева, 28-летняя Дарья Авратинская вышла замуж.

Избранником наследницы известных родителей стал актер Егор Корешков, звезда фильма «Горько!», который ранее встречался с Полиной Максимовой.

Дарья Авратинская на днях поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлела два обручальных кольца, таким образом сообщим об изменении своего матримониального статуса.

Сейчас молодожены отдыхают на море. Кадром из отпуска Дарья Авратинская поделилась в микроблоге, под фото объявив, что у нее теперь есть личный фотограф.