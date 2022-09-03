Дочь и внучки простились с Михаилом Горбачевым

Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов.
Михаил Горбачев

Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press

Дочь политика Михаила Горбачева Ирина Вирганская, а также его внучки Ксения и Анастасия простились с бывшим президентом СССР.

Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов. После гроб с телом Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщают РИА Новости.

Напомним, что внучки Михаила Горбачева долгие годы проживают за рубежом. Они специально прилетели в Россию, чтобы проститься с близким родственником.

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Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последние годы жизни он серьезно болел.

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