Дочь и внучки простились с Михаилом Горбачевым

Дочь политика Михаила Горбачева Ирина Вирганская, а также его внучки Ксения и Анастасия простились с бывшим президентом СССР.
Церемония прошла в Колонном зале Дома Союзов. После гроб с телом Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщают РИА Новости.
Напомним, что внучки Михаила Горбачева долгие годы проживают за рубежом. Они специально прилетели в Россию, чтобы проститься с близким родственником.
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Михаил Горбачев ушел из жизни в возрасте 91 года. В последние годы жизни он серьезно болел.