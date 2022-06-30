Дочь и бывшая жена склонились над гробом Пьера Нарцисса в скорбном молчании

Наш корреспондент передает с места первые кадры с церемонии прощения. Первыми к гробу покойного артиста подошли его дочь Каролина-Кристель и бывшая жена. Обе склонились над Пьером Нарциссом в скорбном молчании.

Так, Валерия Калачева, прощаясь с экс-мужем, нежно гладила его по лицу, улыбаясь своим трогательным воспоминаниям, связанным с ныне покойным возлюбленным.

Гроб Пьера Нарцисса утопает в цветах. Всем пришедшим также раздавали розы.

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