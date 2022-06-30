Дочь и бывшая жена Пьера Нарцисса сказали последнее слово о покойном

В четверг, 30 июня, поклонники, друзья и близкие прощаются с Пером Нарциссом. Камерунская родня певца хочет похоронить его на родине. Последнее слово в память об артисте сказала его бывшая жена Валерия Калачева. С места передает корреспондет сайта Teleprogramma.pro.

«Ты принес очень много добра. Никого не оставил равнодушным... Прошел нелегкий путь... У тебя есть мы, и мы будем продолжать твое дело», — отметила экс-жена Пьера Нарцисса.

Следом с отцом попрощалась и Каролина-Кристель, которая заверила, что никогда не забудет своего папу. Девочка не сомневается, что их души еще встретятся, но произойдет это уже в загробном мире. Дочка артиста считает, что смерть — это еще далеко не конец. Пьер Нарцисс всего лишь окончил свой земной путь. Также дочка певица заверила, что он был и остается ее самой большой опорой в жизни. И она будет любит отца всегда.