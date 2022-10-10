Дочь Гузеевой сделала пронзительное признание: стеснялась матери, истязала свое тело

Судя по всему, такими публичными признаниями в Сети дочь Гузеевой борется со своими внутренними демонами. Ольга вновь опубликовала признание в личном блоге, обращаясь к себе самой в детстве как бы со стороны. Фолловеры из этих откровений узнали, что она сильно комплексует по поводу работы своей знаменитой мамы и собственной внешности.

«Не слушай всяких училок и одноклассников, у тебя классная челка. И это совершенно не кринжово, что твою маму показывают по телеку. Я резала кожу, давала ей всякую дрянь, унижала и не давала жить», - написала в соцсетях Ольга Бухарова.