Дочь Глюкозы опровергла свою небинарность: публикуем видео, как на самом деле шел разговор

Дочь Глюкозы, Лида, которая в последнее время просит называть себя Рэем, заявила, что ее и маму поняли неправильно. Она, дескать, не признавалась в том, что является небинарной личностью. Кроме того, у нее есть парень, а в личной жизни у нее, как у девушки, все отлично.

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«Если публике проще определить меня к какой-либо группе или концепции, пусть так. Мое творчество может быть небинарным, нестандартным, каждый может в нем увидеть и найти что-то свое, в этом и суть искусства. Однако это не имеет никакого отношения к моей «ориентации» и к моему гендеру», — сказала Лида в интервью Super.

Дочь певицы сказала, что в ней есть и мужество, поскольку ей нужно периодически быть сильной. Но со своим молодым человеком она нежная и слабая. Кроме того, у нее нестандартный имидж, который некоторые люди расценили неправильно. Рэй попросила меньше верить желтой прессе.

А теперь давайте посмотрим, что сказала Глюкоза про свою дочь на «Новом радио».