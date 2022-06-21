Дочь Этери Тутберидзе впервые показала своего отца

«С днем отца», — подписала она снимки.

Напомним, что Диана Дэвис появилась на свет в 2003 году. Долго со своим мужем Этери Тутберидзе не прожила. Она решила вернуться в Россию, а муж был резко против этого.

Ранее стало известно об отъезде в Америку Дианы Дэвис. Причем ходили слухи, что она даже может сменить гражданство выступать за США, где живет много лет. Правда, позже мать фигуристки Этери Тутберидзе опровергла эту информацию, назвав очередной журналистской уткой.

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