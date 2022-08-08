Дочь Бориса Гребенщикова попросила о поддержке, вернувшись на родину

Дочь известного музыканта Бориса Гребенщикова, Алиса, вернулась в Россию из Финляндии, где провела последние несколько недель. Актриса опубликовала в своем аккаунте в соцсетях обращение к подписчикам, в котором признается: у нее накопилось множество мыслей по поводу всего происходящего, ей хотелось бы о многом поговорить, обсудить, однако непонятно, с кем это можно сделать.

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Алиса Гребенщикова попросила помощи у подписчиков: она искренне хочет разобраться в ситуации и нуждается в поддержке. Напомним, отец Алисы, Борис Гребенщиков, уже давно перебрался за границу и не собирается возвращаться. Алиса, судя по всему, с позицией отца не согласна, сообщает издание «МК».