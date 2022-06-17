Дочь Баталова разрыдалась в суде

Дочь известного актера и режиссера Алексея Баталова, Мария, расплакалась во время заседания Замоскворецкого суда. Она подробно рассказывала о своем отце, о его самочувствии незадолго до смерти:

«Папа сказал маме, что пойдет в кабинет, полежит. Он зашел туда, и в следующую секунду мы услышали глухой удар. Мама кинулась к двери кабинета, стала папу окликать, а из-за двери тишина. Она пыталась открыть дверь, но та не поддавалась. Минут 20 мама металась между кабинетом и звонками в поликлинику, не могла дозвониться.

А потом, когда снова попыталась открыть дверь, она поддалась. Папа уже сидел на диване. Когда пришел врач, он сказал, что с папой случился удар. С тех пор он стал ходить с палочкой.

Спустя две недели после этого папа упал с кровати. Ему надо было делать рентген, но он не хотел. Говорил, что в больнице чужие люди и он боится одиночества без меня и мамы», — после этих слов Мария Алексеевна, с детства страдающая ДЦП, не выдержала и расплакалась.

В заседании суда был объявлен перерыв. Показания Марии подтвердил также тот факт, что на протяжении 15 лет в семью актера пытались проникнуть Михаил Цивин и Наталия Дрожжина, которых обвиняют в мошенничестве, сообщает издание «МК».

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