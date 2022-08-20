Дочь Аршавина запретила Барановской снимать ее на камеру

Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мама. У нее трое наследников от футболиста Андрея Аршавина, с которым она рассталась несколько лет назад.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Добавим, что старший сын Артем у звездной пары появился на свет в 2005 году. Дочка Яна спустя три года. Сын Арсений родился в 2012 году.