Дочь Аршавина запретила Барановской снимать ее на камеру

Телеведущая Юлия Барановская в «Телеграм» разместила видеозапись из аэропорта Сочи. Ее семья возвращается с отдыха домой.
«Мы полетели. Все, закончились три ночи в Сочи. Летим обратно домой, а дочку снимать нельзя. Она не разрешает. Да дочка. Больше нельзя снимать. Взрослая».
Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мама. У нее трое наследников от футболиста Андрея Аршавина, с которым она рассталась несколько лет назад.
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Добавим, что старший сын Артем у звездной пары появился на свет в 2005 году. Дочка Яна спустя три года. Сын Арсений родился в 2012 году.