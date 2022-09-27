Добрый и еще раз добрый: Кучера вслед за Галкиным* – о замечательном характере умершего Моисеева

Борис Моисеев не пережил третьего инсульта и умер в одиночестве в своей квартире в Москве. Скорая только смогла констатировать смерть 68-летнего артиста.

Сейчас многие знаменитости вспоминают Бориса Моисеева. И практически каждый, почитающий память знаменитости говорит о его добром характере.

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«Свободный, классный, добрый, остроумный» - написал о друге своей жены Аллы Пугачевой Максим Галкин* в социальных сетях. Актер Оскар Кучера тоже обратил внимание на то, что Борис Моисеев не желал людям зла. «Умер Боря Моисеев... Боря был разным... Но единственное, что про него хочется сказать - добрый... Царствие тебе небесное... Очень жаль... Рано...» - написал в своем телеграме Кучера.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.