Добровинский пообещал сенсационные подробности по делу сестры Градского

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что в деле сестры музыканта Александра Градского Натальи обнаружились интересные детали.
«Я начал изучать документы и обнаружил много интересного. Думаю, в этом деле не все так просто, и могут быть неожиданные повороты».
Ранее сестра Градского Наталья заявила, что в свое время певец обманным путем завладел имуществом ее отца.
Позже старший сын Градского Даниил обещал Наталье вернуть ее долю. Однако, как она заметила, слово свое не сдержал. Наталья собирается бороться за свою долю с родными мэтра.