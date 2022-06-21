Добровинский пообещал сенсационные подробности по делу сестры Градского

Ранее сестра Градского Наталья заявила, что в свое время певец обманным путем завладел имуществом ее отца.

Позже старший сын Градского Даниил обещал Наталье вернуть ее долю. Однако, как она заметила, слово свое не сдержал. Наталья собирается бороться за свою долю с родными мэтра.

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