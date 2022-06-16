Добровинский оценил шансы сестры Градского получить недвижимость семьи музыканта

Как отметил адвокат, вряд ли у сестры мэтра что-то выйдет из ее затеи.
Александр Добровинский

Александр Добровинский. Фото: предоставлено Александром Добровинским

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro оценил шансы сестры музыканта Александра Градского получить часть наследства певца.

«Шансы Натальи Градской получить недвижимость практически равны нулю, поскольку прошли сроки исковой давности — если она была не согласна с завещанием, то надо было начинать процесс раньше».

Как заметил Добровинский, сейчас же оспорить завещание невозможно. «С какой стати, на основании чего? Даже в то время — это было сложно сделать, а теперь невозможно», — прокомментировал адвокат.

Напомним, что двоюродная сестра Александра Градского Наталья заявила, что в свое время музыкант незаконно завладел квартирой ее отца. При этом якобы Даниил, старший сын покойного мэтра, обещал вернуть жилье, но слово не сдержал.

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