Добровинский назвал Успенскую «американской живодеркой в подмосковном поселке»

Как отметил Добровинский, он и подумать не мог, что годы спустя встретит «американскую живодерку в подмосковном поселке».

Напомним, что у Добровинского давно натянутые отношения с Успенской. Поводом послужила история с собакой в поселке, на которую, как считает адвокат, набросилась исполнительница. «Королева русского шансона» между тем пообещала засудить адвоката за клевету.