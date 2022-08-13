Добровинский назвал Успенскую «американской живодеркой в подмосковном поселке»

По словам адвоката, певица напоминает ему Круэллу из фильма «101 далматинец».
Александр Добровинский

Александр Добровинский. Фото: Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский в «Телеграм» негативно отозвался о певице Любови Успенской.

«Много лет назад, когда дети были маленькие, мы вместе смотрели милый фильм «101 далматинец». Там действовала страшная тетка Круэлла, которая хотела уничтожить несчастных собачек».

Круэлла. Фото: "Телеграм" Александра Добровинского

Как отметил Добровинский, он и подумать не мог, что годы спустя встретит «американскую живодерку в подмосковном поселке».

Напомним, что у Добровинского давно натянутые отношения с Успенской. Поводом послужила история с собакой в поселке, на которую, как считает адвокат, набросилась исполнительница. «Королева русского шансона» между тем пообещала засудить адвоката за клевету.

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