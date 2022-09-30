Добронравов одной фразой угомонил Кошмал из «Сватов», обнулив все старания задеть его побольнее

Федор Добронравов сумел одной фразой остудить пыл своей экранной внучки, сведя на нет все старания задеть его побольнее. Ранее Анна Кошмал дала понять, что и слушать не хочет о Татьяне Кравченко и Федоре Добронравове.
Также звезда «Сватов» намекнула, что для нее залог успеха сериала - совсем не актерский состав, а его режиссер Андрей Яковлев. Именно ему, как считает Кошмал, стоит сказать спасибо за то, что «Сваты» так понравились зрителю. Не усмотрев в этом заслуги Федора Добронравова, Татьяны Кравченко, Людмилы Артемьевой, Олеси Железняк и Николая Добрынина.
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Федор Добронравов с Татьяной Кравченко. Фото: кадр из сериала "Сваты"
Татьяна Кравченко дала понять, что ее экранная внучка просто не знает, что такое благодарность. И это подло. А вот Федор Добронравов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro не захотел вступать в дебаты, раздувая скандал с актрисой-киевлянкой. Оказывается, что Иван Будько (персонаж Добронравова в "Сватах", - Прим. ред.) и слыхом не слыхивал о том, что в интервью говорит Анны Кошмал. Ее жизнью актер, похоже, совсем не интересуется.
«В первый раз слышу. Я — артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею», — заверил Добронравов, говоря о срывах Кошмал.