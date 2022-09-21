Добронравов одной фразой ответил на ужимки Кошмал после ее выпада в адрес актеров из «Сватов»

Федор Добронравов, как и его экранная жена Татьяна Кравченко, попал под прицел яростных комментариев Анны Кошмал.

Звезда народного телехита «Сваты» заявила, что не намерена поддерживать общение с коллегами. Также актриса дала понять, что для нее «Сваты» — это вовсе не Добронравов, Кравченко, Артемьева и Добрынин.

По словам Анны, она благодарна исключительно режиссеру сериала Андрею Яковлеву.

Таким образом Кошмал дала понять, что именно ему, как она считает, они обязаны успехом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro Федор Добронравов одной фразой ответил на едкие выпады Анны Кошмал, которая ополчилась против коллег из «Сватов».

Актер, сыгравший дедушку Жени Ковалевой, дал понять, что ему совершенно нет дела до того, что пишут в СМИ. Похоже, что «старания» экранной внучки Анны Кошмал полюбившийся многим Иван Будько и вовсе вниманием не удостоил. И пламенные речи актрисы до Федора Викторовича не дошли.