«Добро пожаловать в семью»: 52-летний Даниил Спиваковский в четвертый раз стал папой

Звезда театра и кино, 52-летний Даниил Спиваковский, поделился прекрасной новостью с поклонниками.
Звезда актера, Светлана Спиваковская, восьмого августа подарила ему четвертого по счету ребенка. Теперь в семье три сына и дочка.
«С днем рождения, сын! Добро пожаловать в семью!» — сообщил в микроблоге о рождении сына Даниил Спиваковский.
Никаких данных, включая имя, о новорожденном наследнике Даниил Спиваковский сообщать не стал.
Актер лишь дал понять, что у его супруги и малыша все прекрасно. И в этот понедельник, 14 августа, врачи уже отпустили молодую маму с новорожденным сыном домой.
В микроблоге Даниил Спиваковский поделился снимком с выписки, на котором запечатлена вся его большая семья: он с женой, три сына и дочка.
Даниил Спиваковский с женой и детьми. Фото: соцсети
«Всем большое спасибо за поздравления! Мы домой! Ура!» — написал под фото Даниил Спиваковский.
Поклонники поздравляют артиста и его жену с прибавлением в семействе. Они желают новорожденному малышу и его близким счастья и здоровья.