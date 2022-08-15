«Добро пожаловать в семью»: 52-летний Даниил Спиваковский в четвертый раз стал папой

Звезда театра и кино, 52-летний Даниил Спиваковский, поделился прекрасной новостью с поклонниками.

Звезда актера, Светлана Спиваковская, восьмого августа подарила ему четвертого по счету ребенка. Теперь в семье три сына и дочка.

«С днем рождения, сын! Добро пожаловать в семью!» — сообщил в микроблоге о рождении сына Даниил Спиваковский.

Никаких данных, включая имя, о новорожденном наследнике Даниил Спиваковский сообщать не стал.