Доболталась: какое наказание может светить Пугачевой за ее пост о «холопах» в адрес россиян

Алла Пугачева не на шутку разозлила россиян, когда опубликовала в Сети пост, где назвала своих врагов «рабами» и «холопами». В итоге на знаменитость подали в Генпрокуратуру заявление некие граждане, которые усмотрели в этом признаки разжигания ненависти.

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Игорь Скрипка, председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры», рассказал, к чему может привести это разбирательство для Аллы Пугачевой.

По словам юриста, максимум, что светит Пугачевой, — пять лет лишения свободы. Не мало, но специалист уточнил, что это преступление средней тяжести, и для человека, впервые его совершившего, с хорошими характеристиками, о реальном сроке вряд ли речь будет идти.

«В самом плохом случае Алла Пугачева ограничится штрафом или условным сроком», — прокомментировал эксперт изданию КП.