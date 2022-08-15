«Добавляет игривого куража»: облаченная в монокини Брухунова дала совет, какую одежду женщинам стоит носить летом

Молодая супруга именитого юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, известна своей любовью к необычным нарядам.

Не так давно Татьяна Брухунова призналась, что сама создает все свои образы, предпочитая обходиться без помощи профессионалов.

Как выяснилось, Татьяна Брухунова и сама вполне может давать модные советы. Примерив на себя роль стилиста, в микроблоге Татьяна Брухунова дала подписчицам рекомендации на тему, как летом должна одеваться женщина. Исходя из собственного примера, конечно же.