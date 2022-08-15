«Добавляет игривого куража»: облаченная в монокини Брухунова дала совет, какую одежду женщинам стоит носить летом

Молодая супруга именитого юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, известна своей любовью к необычным нарядам.
Не так давно Татьяна Брухунова призналась, что сама создает все свои образы, предпочитая обходиться без помощи профессионалов.
Как выяснилось, Татьяна Брухунова и сама вполне может давать модные советы. Примерив на себя роль стилиста, в микроблоге Татьяна Брухунова дала подписчицам рекомендации на тему, как летом должна одеваться женщина. Исходя из собственного примера, конечно же.
«Заметили, что довольно давно стилем правит монохром и гипертрофированный oversize?! А меня мускулинность утомила. Поэтому в отпуск я взяла вещи исключительно женственного силуэта, принтованные броских цветов. И хочу заметить, что именно такая одежда добавляет летнему настроению игривого куража. Не бойтесь принтов, носите мини — лето лучшее время, чтобы блистать!» — обратилась к своей аудитории Татьяна Брухунова.
Публикацию она сопроводила собственным снимком, на котором предстала в монокини и прозрачной тунике.
Татьяна Брухунова в монокини. Фото: соцсети
«Повезло вашему мужу», — отметила одна из подписчиц под фото.
«Я тоже так думаю!» — тут же ответила ей Татьяна Брухунова.