«Добавляет игривого куража»: облаченная в монокини Брухунова дала совет, какую одежду женщинам стоит носить летом

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — взяла на себя ответственную миссию.
Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Молодая супруга именитого юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, известна своей любовью к необычным нарядам.

Не так давно Татьяна Брухунова призналась, что сама создает все свои образы, предпочитая обходиться без помощи профессионалов.

Как выяснилось, Татьяна Брухунова и сама вполне может давать модные советы. Примерив на себя роль стилиста, в микроблоге Татьяна Брухунова дала подписчицам рекомендации на тему, как летом должна одеваться женщина. Исходя из собственного примера, конечно же.

«Заметили, что довольно давно стилем правит монохром и гипертрофированный oversize?! А меня мускулинность утомила. Поэтому в отпуск я взяла вещи исключительно женственного силуэта, принтованные броских цветов. И хочу заметить, что именно такая одежда добавляет летнему настроению игривого куража. Не бойтесь принтов, носите мини — лето лучшее время, чтобы блистать!» — обратилась к своей аудитории Татьяна Брухунова.

Публикацию она сопроводила собственным снимком, на котором предстала в монокини и прозрачной тунике.

Татьяна Брухунова в монокини. Фото: соцсети

«Повезло вашему мужу», — отметила одна из подписчиц под фото.

«Я тоже так думаю!» — тут же ответила ей Татьяна Брухунова.

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