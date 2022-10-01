Добавила гламура: Бузова в маленьком черном платье и мерцающих ботильонах отметилась на публике

На этот раз Бузова предстала в студии в черном коротком платье в крапинку с рукавами-фонариками. Примечательно, что певица снова сделала акцент на ногах, а вот область живота скрыла. Благодаря наряду она смотрелась стройнее. Лук дополнили ботильоны в стразах, а ее прическу украсила блестящая заколка.

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