Добавила гламура: Бузова в маленьком черном платье и мерцающих ботильонах отметилась на публике

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она ведет несколько новых передач, дает концерты и иногда снимается в кино. В этом году артистка дважды ездила на съемки в Африку. Она не скрывает, что старается совершенствоваться и уже несколько месяцев занимается спортом. Однако звезда также часто балует себя изысканными блюдами в ресторане.
Недавно Ольга снова покинула страну. На этот раз она приехала в Минск на съемки «Фактор.BY». Уже второй раз артистка стала наставницей в этом проекте. Каждый день певица меняет образы. Стилист подбирает для нее короткие платья и объемные наряды с перьями. Однако все чаще поклонники подозревают звезду в беременности, так как ее фигуру округлилась.
На этот раз Бузова предстала в студии в черном коротком платье в крапинку с рукавами-фонариками. Примечательно, что певица снова сделала акцент на ногах, а вот область живота скрыла. Благодаря наряду она смотрелась стройнее. Лук дополнили ботильоны в стразах, а ее прическу украсила блестящая заколка.
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Поклонники отметили, что такие гламурные образы особенно идут телеведущей. Однако нашлись и тек, кто подверг ее критике.
«Что-то из ретро! Красота», «Оля, все хорошо, но стразы в таком количестве — моветон», «До чего ноги располнели! Ну стоит выбирать платья миди однозначно», «Такая куколка», «Очень вам идет! Просто сногсшибательная», — стали писать подписчики.