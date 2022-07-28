«До сих пор расписка лежит»: как Кузнецова обманывал Шатунов и Кудряшов

Как отметила Кузнецова, ее сын спал на диване, а она сама — на раскладушке. «Они записывали студийный альбом. Кудряшов обещал заплатить за этот альбом 50 тысяч долларов. Даже расписку написал. На второй день Сережа приступил к работе. Где-то месяц мы были в Москве. И ничего они нам не заплатили. И мы уехали ни с чем. Купили нам билеты на поезд. Места в плацкарте были у туалета. До сих пор расписка лежит», — заметила Кузнецова.

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Напомним, что Аркадий Кудряшов — российский музыкальный менеджер. Директор и продюсер певца Юрия Шатунова, администратор групп «Мираж» и «Ласковый май».

В октябре 1991 года он разорвал контракт со студией «Ласковый май». Аркадий стал единственным музыкальным менеджером Шатунова. Продюсер Андрей Разин болезненно воспринял разрыв, начались длительные судебные тяжбы.