«До сих пор расписка лежит»: как Кузнецова обманывал Шатунов и Кудряшов

Мать композитора Сергея Кузнецова, который написал основные хиты для «Ласкового мая», Валентина Алексеевна на Ютуб-канале Андрея Кудрявцева рассказала, как директор музыкального коллектива Аркадий Кудряшов и музыкант Юрий Шатунов обманывали ее сына.
«В 1993 году Кудряшов позвонил и позвал моего сына снова работать вместе. Сказал, чтобы тот приезжал в Москву. Тогда «Ласковый май» затих. Уже не выступали. Нужна была новая программа. Я сына одного не отпустила. Приехали с ним вместе в Москву. Нам сняли однокомнатную квартиру без ремонта. Все кругом было там ободрано».
Как отметила Кузнецова, ее сын спал на диване, а она сама — на раскладушке. «Они записывали студийный альбом. Кудряшов обещал заплатить за этот альбом 50 тысяч долларов. Даже расписку написал. На второй день Сережа приступил к работе. Где-то месяц мы были в Москве. И ничего они нам не заплатили. И мы уехали ни с чем. Купили нам билеты на поезд. Места в плацкарте были у туалета. До сих пор расписка лежит», — заметила Кузнецова.
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Напомним, что Аркадий Кудряшов — российский музыкальный менеджер. Директор и продюсер певца Юрия Шатунова, администратор групп «Мираж» и «Ласковый май».
В октябре 1991 года он разорвал контракт со студией «Ласковый май». Аркадий стал единственным музыкальным менеджером Шатунова. Продюсер Андрей Разин болезненно воспринял разрыв, начались длительные судебные тяжбы.