«До сих пор не смешно»: как Галкин шутил на концерте в Тарту

Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались из Израиля в Латвию. Теперь шоумен отправился на гастроли по Прибалтике. Накануне он выступил в эстонском Тарту, где произошел инцидент. Дело в том, что один из зрителей не смог сдержать эмоций.

А Галкин продолжает шутить. «Сейчас в России за такие шутки 15 лет бывают промежутки». Это высказывание юмориста оценили журналисты издания «Абзац».