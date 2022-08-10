«До сих пор не смешно»: как Галкин шутил на концерте в Тарту

Юморист гастролирует по Латвии.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Недавно Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались из Израиля в Латвию. Теперь шоумен отправился на гастроли по Прибалтике. Накануне он выступил в эстонском Тарту, где произошел инцидент. Дело в том, что один из зрителей не смог сдержать эмоций.

А Галкин продолжает шутить. «Сейчас в России за такие шутки 15 лет бывают промежутки». Это высказывание юмориста оценили журналисты издания «Абзац».

«Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как пытается шутить Максим Галкин. Максим, до сих пор не смешно. Но ход мыслей правильный. Возвращайтесь», - пишет «Абзац».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее о выступлении Галкина на латышском языке высказалась Ксения Собчак.

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