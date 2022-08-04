«До Шейк ей далеко»: в Сети обсудили фото новой любовницы Тимати без фильтров

Сейчас пользователи активно обсуждают новую возлюбленную Тимати Валентину Иванову. Сначала многим из них показалось, что девушка очень похожа на Ирину Шейк, однако когда в Сети появились честные фото красотки, настроение публики поменялось.
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Снимки Валентины без фильтров опубликовала в соцсети Оксана Самойлова. Блогерша запечатлела модель на вечеринке по случаю дня рождения своего мужа Джигана.
Как выглядит новая пассия Тимати без фильтров. Фото: соцсети
Фолловеры звезды активно принялись комментировать кадр, обсуждая внешность Валентины.
«Без макияжа совсем другая», «До Шейк ей далеко», «Что вы набросились на девушку? Не совсем идеальная, конечно, но очень даже ничего. И пластики нет», «Самая обычная. Даже блеклая, на мой взгляд», — написали они.
Напомним, Тимати встречается с Ивановой несколько месяцев. За это время рэпер успел познакомить возлюбленную с друзьями и семьей.