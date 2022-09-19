До самой талии: Юлия Ефимова расстегнула пуговки на платье и показала, что не носит белье

Пловчиха Юлия Ефимова продолжает радовать подписчиков своим хорошим настроением и множеством фото в соцсетях. Долгое время спортсменка не выходила на связь, что объяснила позже как депрессию. Сейчас все нормализовалось, и Ефимова снова жизнерадостно и игриво ведет микроблог.

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На этот раз красотка отправилась на прогулку по побережью океана с подругами. Для этого она нарядилась в летнее зеленое платье на пуговках, которое провокационно расстегнула в зоне декольте до самой талии. Подписчики увидели, что на спортсменке нет белья, и взбудораженно забросали любимицу комплиментами.