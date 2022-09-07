До рождения первенца у Дженнифер Лоуренс было два выкидыша

В феврале 2022 года голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс поздравляли с рождением ребенка. Звезда «Голодных игр» родила мальчика от своего мужа — директора художественной галереи Кука Марони. В новом интервью 32-летняя артистка призналась, что назвала малыша Сай — в честь послевоенного американского художника Сая Твомбли, одного из любимых живописцев ее супруга.
Но, радуясь за молодую мамочку Дженнифер, стоит помнить, что ее путь к материнству не был простым. До рождения здорового мальчика у актрисы дважды случался выкидыш.
Как пишет журнал Vogue, впервые Лоуренс забеременела в 20 лет и собиралась сделать аборт. Но, прежде чем девушка успела пройти процедуру, природа решила все за нее — в Монреале у звезды случился выкидыш.
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Вторая беременность пришла актрисе в 2020 году, во время съемок в комедии «Не смотрите наверх». К тому времени она уже была замужем и очень хотела ребенка. Но первая попытка выносить малыша закончилась неудачей, и Джен даже пришлось пройти хирургическую процедуру по удалению тканей из матки.
Но, как мы уже знаем, актриса все же дождалась прибавления в семье, с чем ее можно еще раз поздравить.