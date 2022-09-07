До рождения первенца у Дженнифер Лоуренс было два выкидыша

Как пишет журнал Vogue, впервые Лоуренс забеременела в 20 лет и собиралась сделать аборт. Но, прежде чем девушка успела пройти процедуру, природа решила все за нее — в Монреале у звезды случился выкидыш.

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Вторая беременность пришла актрисе в 2020 году, во время съемок в комедии «Не смотрите наверх». К тому времени она уже была замужем и очень хотела ребенка. Но первая попытка выносить малыша закончилась неудачей, и Джен даже пришлось пройти хирургическую процедуру по удалению тканей из матки.

Но, как мы уже знаем, актриса все же дождалась прибавления в семье, с чем ее можно еще раз поздравить.