До – после: Барановская не стала скрывать, как выглядит без косметики (фото)

Телеведущая без грима и с ним – это два разных человека.
Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская в своем микроблоге нечасто пускается в откровенности. Но на этот раз разошлась и показала себя без макияжа.

 

Юлия Барановская без косметики. Фото: соцсети

О том, что без грима ведущая «Мужского/женского» - совсем другой человек, люди убедились, посмотрев ее селфи. Правда, тон на лице звезда все-таки успела нанести, поскольку кожа оказалась выровняна, но фолловеры давно знают, что у теледивы слишком пигментированное лицо. Вскоре Барановская опубликовала кадры при полном параде – макияж и укладка сделали свое дело, преобразив ее до неузнаваемости. И даже взгляд сделали иным.

Юлия Барановская с макияжем. Фото: соцсети

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