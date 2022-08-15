До – после: Барановская не стала скрывать, как выглядит без косметики (фото)

О том, что без грима ведущая «Мужского/женского» - совсем другой человек, люди убедились, посмотрев ее селфи. Правда, тон на лице звезда все-таки успела нанести, поскольку кожа оказалась выровняна, но фолловеры давно знают, что у теледивы слишком пигментированное лицо. Вскоре Барановская опубликовала кадры при полном параде – макияж и укладка сделали свое дело, преобразив ее до неузнаваемости. И даже взгляд сделали иным.