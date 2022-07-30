«До конца довести это дело»: Разин хочет засудить вдову Шатунова

Экс-продюсер «Ласкового мая» после смерти Юрия Шатунова, с которым судился долгие годы за права на песни группы и которому проиграл перед самой трагедией, не успокоится. И продолжит череду процессов. Но теперь уже с другими ответчиками – наследниками певца. В этом уверен директор Шатунова Аркадий Кудряшов.

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«Теперь Разин будет судиться с несовершеннолетними детьми Юрия и его женой Светланой. Нужно до конца довести это дело», — заявил Кудряшов сайту "ФАН".

Если суды возобновятся, то уже в следующем году, когда семья вступит в наследство. Среди имущества певца – не только недвижимость и деньги, но и права на песни «Ласкового мая», которых так жаждет Разин.