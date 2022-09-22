«До идеального веса»: Валя Карнавал в шортиках показала, как сильно изменились ее формы

Звезда соцсетей Валя Карнавал усиленно готовится к свадьбе. 20-летняя артистка приняла предложение от Саши Стоуна, с которым познакомилась на шоу «Звезды в Африке», и теперь хочет в свой особенный день быть в своей самой лучшей форме.

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До фигуры мечты ей осталось не так много, учитывая, что Валя занимается с тренером уже больше полугода. Девушка делится результатами, и на сей раз показала похудевшие бедра в шортиках, которые уже стали ей великоваты.

«До идеального веса осталось скинуть 2 кг», - сообщила девушка. Подписчики оставили ей множество поддерживающих комментариев, и искренне порадовались, что Карнавал остался шаг до цели.