«До глубины души жалко...»: бывшая домработница Моисеева выдала свою правду на похоронах

В дом Бориса Моисеева не могли пустить случайных людей. Он был окружен только теми, кому мог полностью доверять. Вот и в домработницы музыкант согласился взять женщину, с которой был шапочно знаком. Дочка Лидии Александровны когда-то выступала в коллективе Бориса Моисеева танцовщицей.

Около 17 лет быт певец доверял своей надежной домработнице. Однако после второго инсульта, который перенес Борис Михайлович, ее отлучили от дома артиста.

Несмотря на это, Лидия Александровна пришла на Троекуровское кладбище, чтобы проводить музыканта в последний путь. Все-таки Моисеев крестил ее внучку. Женщина выдала свою правду на похоронах, дав понять, что певцу надо было больше внимания уделять своему здоровью.

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