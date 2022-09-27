«До двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла»: Степанова разнесла Пугачеву

Поклонники Аллы Пугачевой ежедневно засыпают ее соцсети комплиментами. По мнению публики, Примадонна роскошно и весьма молодо выглядит.
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Вероника Степанова в корне не согласилась с фанатами Аллы Борисовны. Психолог заявила, что публика попросту не видит настоящее лицо 73-летней артистки.
«Она ярко выраженный представитель жертвы пластической хирургии. Глаз на жопу натянули, парик нацепили, три слоя штукатурки, отфотошопили, вывели», — высказалась Вероника на своем YouTube-канале.
Степанова отметила, что реальную внешность Пугачевой могут видеть только самые близкие люди. По ее мнению, на лице и фигуре певицы отразилась ее бурная жизнь, с постоянными вечеринками и ужинами в ресторанах.
«Она — баба с яйцами. Сейчас она немножечко взяла себя в руки. Но до двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла. Нажрет 40 лишних килограммов, отрежет жир и опять», — жестко высказалась психолог.