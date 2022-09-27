«До двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла»: Степанова разнесла Пугачеву

Степанова отметила, что реальную внешность Пугачевой могут видеть только самые близкие люди. По ее мнению, на лице и фигуре певицы отразилась ее бурная жизнь, с постоянными вечеринками и ужинами в ресторанах.

«Она — баба с яйцами. Сейчас она немножечко взяла себя в руки. Но до двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла. Нажрет 40 лишних килограммов, отрежет жир и опять», — жестко высказалась психолог.