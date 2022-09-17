До чего же хорошенький: Брухунова показала милое видео с сыном Петросяна

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян души не чают в двухлетнем сыне Вагане и частенько показывают поклонникам его фото и видео. В новом ролике супруга юмориста запечатлела наследника во время игры на детском синтезаторе.
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Мальчик с любопытством нажимал клавиши, сидя перед инструментом в голубом домашнем костюме.
Напомним, Петросян 29 лет прожил в браке с Еленой Степаненко, пара даже успела обвенчаться. Несмотря на это, в 2018 году 77-летний юморист развелся.
Через некоторое время комик взял в жены свою 33-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. В 2020-м году девушка подарила знаменитому мужу сына Вагана.