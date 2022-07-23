«До чего неприятная женщина»: известный блогер вскрыла подноготную про Джанабаеву

Шоу «Хочу в «ВИА Гру» попало в поле зрения известного блогера Любови Терлецкой. Тогда на проекте набрали второй состав группы Константина Меладзе, а в жюри сидела в том числе Альбина Джанабаева.

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Терлецкая не поскупилась на честные откровения относительно Джанабаевой. И сказала все, что о ней думает.

«До чего неприятная женщина. Не хочу никого обидеть, это мои личные неприязни. Мне Альбина никогда не нравилась. Как же тяжело здесь за ней наблюдать, как же она тянула одеяло на себя и мнила себя главной в этой тройке», - подчеркнула блогер в YouTube-блоге.

Джанабаева, напомним, была солисткой группы «ВИА Гра» с 2004 по 2013 годы. За это время она стала любовницей Валерия Меладзе и родила ему двоих сыновей. И лишь в 2014 году они поженились. Третий ребенок у них родился в 2021 году.